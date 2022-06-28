بث فيديو الأسير يثير ردود فعل غاضبة في إسرائيل

تسبب مقطع الفيديو الذي بثته كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الثلاثاء، ويظهر الأسير الإسرائيلي هشام شعبان السيد، المحتجز لدى الحركة منذ نيسان/ أبريل 2015، في ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، وفق صحيفة ”إسرائيل اليوم“.

وكانت حماس قد أعلنت أمس، تدهور صحة السيد، فيما رأى محللون إسرائيليون، ومن قبلهم تقديرات تم تسريبها عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بأن رواية حماس مزيفة، وأن المعلومات الاستخبارية لا ترجح تدهور صحة الأسير المشار إليه.

لكن عقب قيام الحركة ببث مقطع الفيديو، تسبب الأمر في انتقادات حادة داخل إسرائيل.

أمر بشع

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بيانا، ردا على مقطع الفيديو، جاء فيه إن حماس ”تحتجز اثنين من المواطنين المضطربين نفسيا والمرضى، وهذا على خلاف القوانين الدولية“، مضيفا: ”إن بث فيديو لشخص مريض يعد أمرا شنيعا وبشعا“.

وحمل مكتب بينيت حماس المسؤولية عن صحة المواطنين الإسرائيليين، كما أشار في البيان إلى احتجاز حماس لرفات الجنديين هادار غولدين وأورون شاؤول، الأمر الذي اعتبره مخالفا للقوانين الدولية أيضا.

لابيد يعلق

وعلق وزير الخارجية يائير لابيد، والذي سينتقل إليه منصب رئيس الوزراء في الأيام المقبلة، على الفيديو، وقال، وفق ما نقلته صحيفة ”إسرائيل اليوم“ عنه، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل ”ترى في حماس المسؤولة المباشرة عن الوضع الصحي للمواطنين الذين تحتجزهم في الأسر منذ سنوات“، ووصف الأمر بأنه ”وحشي ولا يحتمل“.

ورأى إن حماس ”دهست جميع الأعراف والقوانين الدولية حين رفضت تسليم رفات الجنديين“، ونقلت عنه الصحيفة: ”إن ما ترتكبه حماس هو الدليل على أنها تنظيم إرهابي شنيع، يتخذ من أبناء غزة درعا بشريا، ليدفعوا ثمن أفعاله“.

ودعا لابيد المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما، لإدانة حماس على سلوكها ”غير الإنساني“، ومطالبتها بالعمل وفق الأعراف الدولية وإطلاق سراح المواطنين وتسليم الرفات.

وتعهد أن تواصل بلاده بذل كل الجهود من أجل إعادة رفات الجنديين والمواطنين الإسرائيليين من أيدي حماس.

ابتزاز إسرائيل

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تعقيبه على الفيديو، إن مصداقية المقطع ”غير واضحة“، وأن بثه جاء من أجل ابتزاز إسرائيل.

وأضاف وفق الصحيفة: ”إلى جانب احتجاز جثامين ضحايا الجيش، تتحمل حماس المسؤولية عن مواطنين اثنين لا صلة لهما بالقتال، وسوف تدفع ثمن الإرهاب الذي تنشره، ستواصل إسرائيل العمل بكل السبل إلى أن تعيد أبناءها إلى وطنهم“.

تهديد

ونقلت الصحيفة عن رئيس الكنيست الأسبق يولي ادلشتاين (الليكود)، إن حماس تتحمل المسؤولية عن صحة السيد، كمواطن إسرائيلي بريء يعاني من مرض الفصام.

وهدد حماس قائلا: ”يتعين عليها تسليمه لإسرائيل هذا اليوم، وإلا فإن أي تدهور في وضعه الصحي سيعني مسؤوليتها، وسوف تجد من إسرائيل ردا قويا، لا يتناسب مع قوة الحركة“.

وتابع إن دروس الماضي ”علمتنا أنه لا مفاوضات مع الإرهابيين، إن الإرهاب يُقهر فقط بالقوة وبيد قوية، وهذا ما كان وما سيحدث“.

صفقة سريعة

هذا ويؤشر مقطع الفيديو الذي بثته كتائب القسام على خطأ التقديرات الإسرائيلية التي اكتظت بها وسائل الإعلام العبرية خلال الساعات الأخيرة، والتي رجحت بأن الحديث يجري عن حرب نفسية تشنها الحركة، وأنه لا دليل على تدهور صحة الأسير.

في غضون ذلك، تتحدث وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة ”إسرائيل اليوم“، وكذلك ”يديعوت أحرونوت“ عن صفقة إنسانية سريعة تريد حماس إبرامها بأسرع ما يمكن، وسط أنباء عن إمكانية تنازل الحركة عن شروط سابقة حددتها بشأن أية صفقة محتملة.

كما أشارت ”القناة السابعة“ الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إلى مقترح إسرائيلي بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين يقدرون بالمئات، لكن مع استبعاد من تعتبر أن ”أيديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين“.