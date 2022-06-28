أمريكا: لم نقدم تنازلات لتركيا مقابل انضمام فنلندا والسويد لحلف "الناتو"

أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها لم تقدم أي تنازلات لتركيا لضمان إعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مستهل قمة الناتو في مدريد.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحفيين: ”لم يحصل طلب من الجانب التركي للأمريكيين لتقديم تنازل معين“، وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن قرار تركيا ”يوفر دفعًا قويًا“ لوحدة الناتو.

إلى ذلك، كشف مسؤول أمريكي كبير، يوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن يدعم اتفاقًا سيسمح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفًا أن بايدن لعب دورًا خلف الكواليس في مفاوضات دولتي الشمال الأوروبي مع تركيا.

وتخلت تركيا عن معارضتها لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الأطلسي تزامنًا مع حضورها القمة السنوية للحلف في مدريد. وقال المسؤول، الذي تحدث إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بايدن تحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحلف، في وقت سابق يوم الثلاثاء، بناءً على طلب البلدين.

وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق سيسمح بتوسيع الحلف المؤلف من 30 عضوًا، وسيشكل ”تغييرًا كبيرًا في الوضع الأمني“.

وقال المسؤول إن تركيا لم تصر على إدراج مطالبها بالحصول على طائرات حربية أمريكية متقدمة في المفاوضات، ومن المتوقع أن يجتمع بايدن وأردوغان على هامش القمة الأربعاء.