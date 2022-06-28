المرشد الإيراني يطالب بقانون خاص لمحاربة "شائعات الإنترنت"

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء، القضاء إلى إعداد قانون خاص، من أجل ”التعامل مع انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة المرعبة في الفضاء الإلكتروني للحفاظ على الأمن النفسي للمجتمع“.

وقال خامنئي، في لقاء مع المسؤولين في القضاء الإيراني: ”إذا لم يكن هناك قانون للتعامل مع الشائعات والأخبار الكاذبة، فعلى الجهات القضائية الإسراع بإعداد قانون لمحاربة الشائعات والأخبار التي من شأنها التأثير على المجتمع وتثير قلقهم“.

وأضاف: ”في السابق كانت الصحف الورقية هي من تقوم ببث بعض الشائعات والأخبار غير الصحيحة، لكن اليوم الفضاء الإلكتروني بات بين الحين والآخر، وأحيانا كل بضع ساعات، يبث شائعات ومعلومات كاذبة“.

وتابع المرشد الإيراني: ”هناك شخص معين، أو جهات غير معروفة تارة، تقوم ببث تلك الشائعات التي تثير قلق الناس وتفسد عقولهم وتؤثر على حياتهم، ومن واجب القضاء التعامل مع هؤلاء بحسم“.

وقال خامنئي إنه ”يمكن استخدام القوانين القائمة نفسها للتعامل مع هذه القضية ويمكن فهم الحكم، وإذا لم تكن لديك (السلطة القضائية) قانون، فيجب سن القانون بسرعة“.

وفي وقت سابق، شرع البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، قانونا أطلق عليه ”خطة حماية الفضاء الإلكتروني“، بينما اعتبره ناشطون إيرانيون ”خطة لتقييد شبكة الإنترنت والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي غير المحجوبة في البلاد منها، إنستغرام“.

وكان عضو البرلمان الإيراني، غلام رضا نوري، قد قال يوم الإثنين، إنه مع القرار الأخير الذي اتخذه البرلمان، فإن ”قضية تصفية جميع أدوات الفضاء الإلكتروني المستخدمة على نطاق واسع مثل، واتساب و“إنستغرام، واردة“.