تركيا تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

وقعت تركيا مذكّرة تفاهم ترفع بموجبها رفض أنقرة ترشح السويد وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على ما أعلنته الرئاسة الفنلندية.

وهذا الاتفاق الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث أمام الكاميرات في بداية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد ”يؤكد أن تركيا ستدعم في القمة، هذا الأسبوع، دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو“ وفق ما قاله الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان مساء الثلاثاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على ”تعاون كامل“ من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم.

وأوضح البيان أن البلدين المرشحين لعضوية الناتو تعهدا التزام ”التعاون التام مع تركيا في مكافحة“ حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وكذلك ضد الحركات التابعة له.

وتابع البيان أن البلدين سيحظران أيضا ”نشاطات جمع الأموال والتجنيد“ للمسلحين الأكراد و“سيحظران الدعاية الإرهابية ضد تركيا“.

كذلك، تعهدت هلسنكي وستوكهولم ”إظهار التضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله“.

وسيوجّه قادة حلف شمال الأطلسي دعوة إلى فنلندا والسويد رسميًا للانضمام إلى الحلف، يوم الأربعاء، وفق ما قاله الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ بعد محادثات في مدريد: ”يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقًا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم تستجيب لمخاوف تركيا بشأن صادرات السلاح ومكافحة الإرهاب“.