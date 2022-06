مع انطلاق محادثات الدوحة.. إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في "فوردو"

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل أجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة فوردو الواقعة بالقرب من مدينة قم وسط إيران.

وقال إسلامي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”جماران نيوز“ الإيرانية بشأن الأنباء التي تحدثت عن نصب سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، ”نعم، تم نصب أجهزة طرد مركزية جديدة، وتمت متابعة هذا الموضوع في مجال خطة العمل الإستراتيجية التي شرعها البرلمان، في ديسمبر/كانون الأول 2021“.

وأضاف أن ”نصب هذه الأجهزة جاء استكمالًا وفق أهداف القانون البرلماني، وتماشيًا مع هذا القانون سنتابع الإجراءات وفق الخطط الموضوعة، وأحد الأهداف المهمة على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية هو استخدام هذه التكنولوجيا في حياة الناس، واقتصاد الدولة، بحيث يمكن لجميع الناس الاستفادة بشكل وثيق من هذه الخدمات والمرافق“.

وجاءت هذه الخطوة مع انطلاق المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتُجرى هذه الجولة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي بعدما توقفت المفاوضات، في منتصف مارس/آذار الماضي، نتيجة رفض الولايات المتحدة طلب إيران رفع الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية.

وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري، أوقفت إيران 27 من كاميرات المراقبة في منشآتها النووية، وذلك ردًا على قيام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ قرار ضد إيران بسبب تعاونها غير الشفاف مع الوكالة.

في السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إنه ”بعد مشاوراتي في طهران، يوجد فريقي في الدوحة لتنسيق وتسهيل التبادلات غير المباشرة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين“، موضحًا أن ”الغرض من المحادثات الوثيقة هو دفع العمل للعودة إلى حالة التنفيذ بشكل كامل للاتفاق النووي“.

After my consultations in Tehran, my team is as of today in Doha to coordinate and facilitate indirect exchanges between US and Iranian negotiators.

The goal of the proximity talks is to advance work to return to a fully operational and implemented #JCPOA.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 28, 2022