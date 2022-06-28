بعد تحذير من هجمات إيرانية.. إسرائيل تخفض مستوى تحذير السفر إلى تركيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

خفّض مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستوى التحذير من السفر إلى تركيا من مرتفع إلى متوسط، بعد نحو أسبوعين على الطلب من الإسرائيليين مغادرة هذا البلد على خلفية احتمال وجود مخططات إيرانية لاستهدافهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان ”أشكر قواتنا الأمنية والتركية التي عملت خلال الأشهر والأسابيع الماضية على منع هجمات ضد إسرائيليين في أسطنبول وتركيا“.

و كانت قد حثت إسرائيل مواطنيها الموجودين في تركيا على مغادرة إسطنبول فورا لأنهم يواجهون ”خطرا حقيقيا وفوريا“ من عملاء إيرانيين.

ورفعت الدولة العبرية تحذير السفر إلى إسطنبول للدرجة الرابعة وهي الأعلى.

وأوردت تقارير تفاصيل عن استعداد عملاء إيرانيين لاستهداف سياح إسرائيليين وخطفهم قبل شهر وأنه تم إحباط المؤامرة بعدما نبهت إسرائيل أنقرة بشأن التهديد.

و زار وزير الخارجية يائير لبيد، يوم الخميس، أنقرة وشكر تركيا على ”تحركها المتقن والمنسق“ في منع الهجمات.

ومن جهتها، رفضت إيران المزاعم الإسرائيلية واعتبرتها ”سخيفة“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن تلك المزاعم ما هي إلا ”جزء من مؤامرة معدة مسبقا لتدمير العلاقات بين البلدين المسلمين“.

وانخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظل منذ سنوات، لكن التوترات تصاعدت بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل.

وشكر بينيت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و“شعبه على تعاونهم في إحباط الهجمات على الإسرائيليين في تركيا“.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن ”الدافع الإيراني لا يزال مرتفعا“ ودعا المجلس الإسرائيليين إلى ”تجنب السفر غير الضروري إلى تركيا“.

لطالما كانت تركيا وجهة مفضلة للإسرائيليين لتمضية العطل حتى خلال الخلاف الدبلوماسي بين البلدين الذي استمر عقدا.

وأصلحت أنقرة وإسرائيل العلاقات في الأشهر الأخيرة بينما أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى أهمية إسرائيل بالنسبة لقطاع السياحة التركي.