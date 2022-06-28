انطلاق محادثات نووية غير مباشرة بين إيران وأمريكا في الدوحة

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بدأت يوم الثلاثاء في الدوحة، حيث التقى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، الذي سيتنقل جيئة وذهابا بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

وفي غرف منفصلة في فندق بالعاصمة القطرية، يحاول باقري كني والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي كسر الجمود المستمر منذ شهور والذي أوقف جهود إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العالمية.

وترفض إيران إجراء محادثات مباشرة مع خصمها اللدود الولايات المتحدة، ما أدى إلى ترتيب محادثات ”التقارب“ التي يشارك فيها مورا.

وكادت الحياة تعود إلى الاتفاق النووي في مارس/ آذار الماضي، لكن المحادثات تعثرت، خاصة بسبب إصرار طهران على رفع الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال مسؤول إيراني وآخر أوروبي، الأسبوع الماضي، إن إيران تخلت عن مطلبها المتعلق بالحرس الثوري، لكن لا تزال هناك مسألتان، إحداهما تتعلق بالعقوبات، تنتظران الحل.

وفي عام 2018، تراجع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عن الاتفاق، الذي قيدت بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، ما دفع طهران إلى البدء في انتهاك بنود الاتفاق الأساسية المتعلقة بالنشاط النووي بعد نحو عام.