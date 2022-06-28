6 قتلى وعشرات المصابين بانفجارات في 3 مناطق إيرانية

شهدت ثلاث مدن إيرانية، اليوم الثلاثاء، تفجيرات خلفت ستة قتلى على الأقل فيما أصيب العشرات بجروح، من بينها انفجار وقع في ورشة بمدينة ”قيصرية“ شمال العاصمة طهران.

انفجار جراء تسرب غاز في مجمع صناعي كبير بمدينة #قم الإيرانية أدى لسقوط قتلى وجرحى#إرم_نيوز #شکوهیه pic.twitter.com/5yIivITqhb — إرم نيوز (@EremNews) June 28, 2022

وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، إن ”انفجارا داخل محل لتصليح السيارات في منطقة قيصرية شمال طهران أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 أشخاص“، مضيفاً أن ”حريقا التهم 4 محال مجاورة والسيارات المحيطة بها“.

وعن احتمال أن يكون الانفجار الذي وقع نتيجة عمل تخريبي، قال ملكي إن ”فريق الخبراء حاليا في محل الحادث يتحرى سبب الانفجار والحريق، ولا يمكن القول من الآن إنه ناجم عن عمل تخريبي مقصود قبل أن يصدر التقرير الذي ستخرج به اللجنة المختصة المعنية بمتابعة الحادث“.

وفي مدينة قم جنوب طهران، أسفر وقوع انفجار تلاه حريق في مجمع صناعي في منطقة شكوهية بمدينة قم عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وفقاً لما ذكره مدير عام دائرة الأزمات في محافظة قم، جليلي كودرزي.

وقال كودرزي لوسائل إعلام إيرانية إن ”ستة من بين الجرحى في حالة خطرة، وجرى نقلهم إلى العناية المركزة في مستشفى مدينة قم“.

وأضاف أن ”الحريق اندلع في وحدة لإنتاج الكيماويات والمبيدات في مجمع شكوهية الصناعية بقم“، مبيناً أنه ”وفق المعلومات الأولية فإن السبب الرئيسي للحادث تسرب الغاز أثناء العمل، لكن الإعلان عن السبب الرئيس يتطلب عمل خبير دقيق“.

وفي مدينة الأهواز عاصمة محافظة خوزستان جنوب إيران، أعلن مدير العلاقات العامة لمنظمة الطوارئ في المدينة إصابة 12 شخصاً بجروح جراء انفجار غاز داخل منزل في الأهواز.

وقال عارف شرحاني أصل في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن ”ثلاثة من المصابين نقلوا إلى مستشفى أمير المؤمنين وتسعة أشخاص تلقوا خدمات طبية في العيادات الخارجية في مكان الحادث“.

وفي السنوات الأخيرة، وقعت العديد من الحوادث المماثلة في المنازل والمجمعات البتروكيماوية والمصافي وغيرها.

ويوم الثلاثاء الماضي، تحول حفل ميلاد أقيم في مدينة شهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران إلى عزاء؛ جراء انفجار أعقبه حريق وقع في مقهى وكافيتريا أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال.