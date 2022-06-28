أوكرانيا تواصل البحث عن مفقودين داخل مركز تجاري قصفته القوات الروسية

واصل رجال الإطفاء المنهكون، يوم الثلاثاء، جهودهم للبحث عن ناجين تحت أنقاض مركز تسوق أوكراني، حيث تقول السلطات إن 36 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم صاروخي روسي أودى بحياة 18 شخصا على الأقل.

وأثار هذا الهجوم، الذي وقع في مدينة كريمنتشوك وسط البلاد بعيدا عن أي خط للمواجهة، موجة من الإدانات العالمية التي كان من بينها وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له بأنه ”جريمة حرب“.

وقالت أوكرانيا إن موسكو قتلت مدنيين عمدا، فيما ردت روسيا بأنها قصفت مستودعا للأسلحة وزعمت ”على غير الحقيقة“ أن المركز التجاري كان خاليا.

وأعلن زعماء دول مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا خططا لمواصلة وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وهي استراتيجية جديدة تهدف إلى الحد من موارد روسيا التي تستخدمها للحرب دون أن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

واصطف أقارب المفقودين في كريمنتشوك، اليوم الثلاثاء، في فندق مواجه لمركز التسوق الذي تعرض للتدمير، أقام فيه رجال الإنقاذ قاعدة.

وجلس رجال إطفاء مرهقون على الرصيف بعد عملهم طوال الليلة الماضية في إخماد الحريق والبحث عن ناجين، غير أن غالب جهودهم ذهبت سدى.

وقال أولكسندر، بينما يبلل وجهه من زجاجة ماء أثناء جلوسه على مقعد، إن فريقه عمل طوال الليل في رفع الأنقاض.

وأضاف: ”انتشلنا خمس جثث. لم نعثر على أي شخص على قيد الحياة“.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتعمد استهداف المدنيين في واحدة من أسوأ ”الهجمات الإرهابية في تاريخ أوروبا“.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها أصابت مستودع أسلحة يخزن أسلحة غربية مما أدى لانفجاره واندلاع حريق امتد إلى المركز التجاري القريب. وقالت كييف إنه لم يكن هناك هدف عسكري في المنطقة، بما في ذلك مصنع قريب أصيب هو الآخر.

ووصفت روسيا مركز التسوق بأنه مهجور وخال، لكن هذا يتناقض مع قول أقارب القتلى والمفقودين وعشرات الجرحى الناجين، مثل لودميلا ميخايلتس (43 عاما) التي قالت إنها كانت تتسوق مع زوجها عندما ألقى الانفجار بها في الهواء.

وأضافت، من المستشفى الذي كانت تتلقى فيه العلاج: ”طرت برأسي أولا وأصابت شظايا جسدي. كان المكان كله ينهار“.

وقال زوجها ميكولا (45 عاما)، الذي كانت الدماء تغطي ضمادة حول رأسه: ”كان جحيما“.

واعتبر زعماء مجموعة السبع في قمتهم بألمانيا أن الهجوم ”مقيت“، وأضافوا في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين عن ذلك سيخضعون للمحاسبة.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا: ”إن هذه مسألة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية“. وأضافت: ”أعتقد أنها مثل القصف المنهجي للبنية التحتية المدنية. ما الهدف؟ ترويع الناس وقتلهم لإثارة الرعب في مدننا وقرانا“.

وضع حد أقصى لأسعار النفط

وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا، لكنها فشلت حتى الآن في تقليص مصدر الدخل الرئيس لموسكو المتمثل في عائدات تصدير النفط والغاز التي زادت في الواقع، مع تسبب خطر تعطل الإمدادات في رفع الأسعار العالمية.

وفي ختام قمة ألمانيا، أعلنت دول مجموعة السبع نهجا جديدا يتمثل في ترك النفط الروسي في السوق مع وضع حد أقصى للسعر الذي يمكن أن تدفعه الدول مقابل ذلك.

وقالوا في بيان: ”ندعو جميع الدول التي تشاركنا الرأي إلى التفكير في الانضمام إلينا في إجراءاتنا“.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وضع حد أقصى للسعر الذي تدفعه الدول الأخرى لروسيا مقابل النفط ”سيضغط في المقام الأول على الموارد التي يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن حرب، وسيؤدي، ثانيا، إلى تعزيز الاستقرار وأمن الإمدادات في أسواق النفط العالمية“.

ومع انتهاء القمة ليبدأ اجتماع لحلف شمال الأطلسي في إسبانيا، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن المفهوم الاستراتيجي الجديد ”سيصف بعبارات صارخة التهديد الذي تمثله روسيا والطريقة التي قوضت بها السلام في أوروبا“.

ويمثل ذلك خروجا عن سياسة حلف الأطلسي في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي والتي كانت تتعامل مع موسكو على أنها شريك محتمل.

ورد ديمتري روجوزين، السفير الروسي السابق لدى الحلف ورئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) الحالي، بإصدار صور الأقمار الصناعية والإحداثيات لمواقع عقد القمة ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والبيت الأبيض ومبانٍ حكومية غربية أخرى.

وكتب روجوزين على مواقع التواصل الاجتماعي: ”اليوم، تبدأ قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد حيث ستعلن الدول الغربية روسيا ألد أعدائها“.

وأضاف: ”روسكوزموس تنشر صور الأقمار الصناعية لمقر القمة و (مراكز القرار) التي تدعم القوميين الأوكرانيين“.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا في ”عمليتها العسكرية الخاصة“ التي دمرت مدنا وأودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين.

وجاء الهجوم على كريمنتشوك بعد أيام من تزايد الضربات الصاروخية الروسية بعيدا عن خط المواجهة، ومنها الهجمات الأولى على العاصمة كييف منذ أسابيع.

وفي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حيث تم صد القوات الروسية في هجوم مضاد في مايو أيار الماضي، قالت السلطات إن خمسة أشخاص قُتلوا في قصف كانت من أهدافه مبان سكنية ومدرسة.

الروس يحاولون اقتحام ليسيتشانسك

في ساحات القتال في منطقة دونباس، عانت أوكرانيا من يوم صعب آخر بعد خسارتها الأسبوع الماضي لمدينة سيفيرودونيتسك التي تحولت لأنقاض.

وتحاول القوات الروسية اقتحام ليسيتشانسك، الواقعة على الضفة الأخرى من نهر سيفيرسكي دونيتس مقابل سيفيرودونيتسك، لاستكمال سيطرتها على لوغانسك، إحدى المقاطعتين الشرقيتين التي تهدف موسكو لغزوهما نيابة عن وكلائها الانفصاليين.

ولا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على المدينة، لكن خسارتها لها محتملة مع تكثيف القوات الروسية لهجومها.

وقال انفصاليون في لوغانسك إن القوات الروسية والانفصالية تتقدم غربا إلى ليسيتشانسك، وإن معارك دارت في الشوارع المحيطة باستاد المدينة.

وإلى الغرب في باخموت، ساعد متطوعون في إجلاء السكان المسنين من مسار التقدم الروسي، وحملوا تمارا كانونتشينكو (81 عاما) من منزلها ونقلوها إلى حافلة صغيرة للانضمام إلى آخرين من المقرر أن يغادروا بالقطار.

ومنحت المستجدات في لوغانسك موسكو أكبر انتصاراتها منذ أسابيع، لكن أوكرانيا لا تزال تأمل في شن هجوم مضاد.