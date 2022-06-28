اسكتلندا.. 19 أكتوبر 2023 موعدا للاستفتاء على الاستقلال

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورغن، يوم الثلاثاء، أنها تريد تنظيم استفتاء ”استشاري“ بشأن استقلال اسكتلندا، في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يأتي ذلك رغم فشل استفتاء سابق عام 2014، ورفض الحكومة البريطانية الإذن بهذا الاقتراع.

وقالت ستورغن: ”يمكنني أن أعلن أن الحكومة الاسكتلندية تقترح إجراء استفتاء الاستقلال في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023“.

ومن أجل تنظيم هذا الاستفتاء، يجب على ستورغن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، الحصول على موافقة الحكومة البريطانية التي تعارضه بشدة.

وصوّت الاسكتلنديون في استفتاء حول هذا الموضوع في العام 2014، بنسبة 55 % للبقاء داخل المملكة المتحدة.

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء استفتاء جديد، ويقول إنه لا يمكن أن يحدث إلا ”مرة واحدة في كل جيل“.

ويريد الحزب الوطني الاسكتلندي استقلال اسكتلندا لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة.

وقالت ستورغن إنها مستعدة للتفاوض مع جونسون، لكنها حذّرت من أنها لن تسمح ”بأن تقوّض الديموقراطية الاسكتلندية من بوريس جونسون أو من أي رئيس وزراء“ آخر.

قبل هذا الإعلان، جدد بوريس جونسون التزامه وحدة المملكة المتحدة.

وقال زعيم حزب المحافظين للتلفزيون البريطاني، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا: ”نعتقد أن خطتنا لاقتصاد أقوى تعمل بشكل أفضل عندما تكون المملكة متحدة“.