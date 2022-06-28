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أخبار

محكمة إيرانية تؤيد حكمًا بالسجن 8 سنوات على فرنسي في قضية تجسس
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 14:52 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 15:20 GMT

محكمة إيرانية تؤيد حكمًا بالسجن 8 سنوات على فرنسي في قضية تجسس

قال المحامي الإيراني سعيد دهقان على تويتر اليوم الثلاثاء إن محكمة استئناف إيرانية أيدت حكما بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر على موكله المواطن الفرنسي بنجامين

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المصدر: رويترز

قال المحامي الإيراني سعيد دهقان على تويتر اليوم الثلاثاء إن محكمة استئناف إيرانية أيدت حكما بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر على موكله المواطن الفرنسي بنجامين بريير بتهمة التجسس.

واعتُقل بريير في إيران في مايو/ أيار 2020، بعد أن أطلق في الصحراء قرب الحدود بين تركمانستان وإيران طائرة هيليكام هليكوبتر صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد وتستخدم للحصول على صور جوية أو متحركة. وصدر الحكم عليه في يناير/ كانون الثاني.

ونفى برير مرارا ارتكاب أي مخالفات ودعت فرنسا إيران للإفراج عنه.

ويأتي الحكم عليه في وقت حساس مع استئناف الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في قطر في محاولة لكسر الجمود بشأن كيفية إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الدول الكبرى ومن بينها فرنسا.

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