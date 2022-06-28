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أخبار

ماكرون يدعو "الناتو" إلى إظهار "الوحدة والقوة" في قمة مدريد
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 14:40 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 15:20 GMT

ماكرون يدعو "الناتو" إلى إظهار "الوحدة والقوة" في قمة مدريد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إرسال "رسالة وحدة وقوة" خلال قمته يومَي الأربعاء والخميس في مدريد، والتي يجب أن

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المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إرسال ”رسالة وحدة وقوة“ خلال قمته يومَي الأربعاء والخميس في مدريد، والتي يجب أن يُتّخذ خلالها قرار بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده مع انتهاء قمة مجموعة السبع في بافاريا: ”الرسالة التي يجب أن تصل من مدريد هي رسالة وحدة وقوة للدول الأعضاء فيه (الناتو) وتلك التي تطمح إلى الانضمام إليه والتي ندعم نهجها“.

وأضاف: ”يجب أن نكون موحّدين في مدريد وموحّدين في دعم أوكرانيا وموحّدين في حزمنا وموحّدين في الدفاع والأمن للجانب الشرقي من تحالفنا“.

وأشار ماكرون إلى أنه في ”سياق الحرب في أوكرانيا، فإن أمن القارة الأوروبية على المحك“.

وتعارض تركيا عضوية السويد وفنلندا في الناتو؛ إذ تتهمهما بإيواء مسلحين من حزب العمال الكردستاني، وهي منظمة تعتبرها أنقرة ”إرهابية“، وتدين وجود أنصار الداعية فتح الله غولن الذين يشتبه في أنهم دبروا محاولة انقلاب في تركيا في يوليو/ تموز 2016، في البلدين.

على صعيد آخر، ندد ماكرون بالتثبيت ”السخيف“ لأسعار الكهرباء الذي يساهم في موجة التضخم ودر ”أرباح غير معقولة“ على الشركات المشغلة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار في كل أنحاء أوروبا ”ضريبة من الخارج تأتي من خلال الغاز والكهرباء“ منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

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