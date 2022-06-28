مجموعة السبع تتعهد رفع كلفة حرب أوكرانيا بالنسبة لروسيا

تعهدت كبرى القوى الصناعية في العالم بجعل روسيا تدفع ثمنًا باهظًا لغزوها أوكرانيا، وفق ما أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، قائلًا: ”يجب ألا يسمح لبوتين بأن ينتصر“.

وبحسب وكالة ”فرانس برس“، أوضح شولتس في مؤتمر صحفي أعقب قمة المجموعة: ”تقف مجموعة السبع صفًا واحدًا في دعمها لأوكرانيا“.

وتابع: ”سنواصل رفع الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه الحرب بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين ونظامه“.

وعلى مدى ثلاثة أيام، أعلنت مجموعة السبع عدة إجراءات جديدة للضغط على بوتين، من بينها خطة للعمل من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

واتفقت المجموعة أيضًا على فرض حظر على استيراد الذهب الروسي، وهي خطوة ستزيد من تجفيف إيرادات موسكو.

في المقابل، حشدت الدول السبع الدعم المالي لأوكرانيا، وبلغت المساعدات حتى الآن 29,5 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ”ما اتفق عليه بالأساس هو منح الأوكرانيين القدرة على الصمود الاستراتيجي التي يحتاجون إليها لإحداث تغيير، لمحاولة تغيير دينامية الوضع.. هذا ما يجب أن يحدث“.