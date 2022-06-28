الأهلي السعودي

هاني شاكر

جمهور الأهلي

شيماء جمال

الغاز الأصفر

انفجار العقبة

الهلال والفيصلي

زهية الجهني
أظهر المزيد

أخبار

روسيا تمنع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها بينهم زوجة بايدن وابنته
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 9:40 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 10:35 GMT

روسيا تمنع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها بينهم زوجة بايدن وابنته

أعلنت روسيا، الثلاثاء، منع دخول 25 أميركيا إضافيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، وابنته آشلي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على

+A -A
المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا، الثلاثاء، منع دخول 25 أميركيا إضافيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، وابنته آشلي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.

وبحسب ”فرانس برس“، تتضمن اللائحة أيضا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل غراسلي، وكيرستن جيليبراند، وسوزان كولينز، وأساتذة جامعيين مثل فرانسيس فوكوياما.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاسيما ابنتاه وحتى على الرئيس نفسه.

يشار إلى أن بايدن ممنوع من الدخول إلى الأراضي الروسية أصلًا.

وتتبادل الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى فرض عقوبات وعقوبات مضادة منذ سنوات، إلا أن هذه التدابير تكثّفت منذ أن أطلقت موسكو غزوها العسكري على أوكرانيا.

ويتخذ كل من الطرفين تدابير عديدة ضد الطرف الآخر بينها طرد دبلوماسيين وقيود تجارية وغيرها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play