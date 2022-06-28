قطر ترحب باستضافة محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران في الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها باستضافة العاصمة الدوحة لمحادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإحياء الاتفاق النووي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في ”تويتر“: ”ترحب دولة قطر باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدوحة خلال الأسبوع الجاري، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي“.

وتابع البيان: ”تؤكد وزارة الخارجية استعداد دولة قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد كل الأطراف في إنجاح الحوار“.

وأضاف: ”تعرب الوزراة عن أمل دولة قطر في أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويفتح آفاقا جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية“.

بيان: قطر ترحب باستضافة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالدوحة لإحياء الاتفاق النووي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/I7ykrG2uo4 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 28, 2022

ووصل نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين في الملف النووي، علي باقري كني، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وأعلن السفير الإيراني في الدوحة ”حميد رضا دهقاني“ في حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن ”باقري كني وفريق التفاوض الإيراني في الملف النووي وصل إلى قطر“، مضيفا: ”أتمنى لهم التوفيق في تنفيذ مهمتهم المهمّة في خدمة مصالح الشعب الإيراني، دون أي تحيز أو تشاؤم أو تفاؤل غير واقعي“.

وفي سياق متصل، التقى الممثل الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والقطريين، بأنها ”جهد دبلوماسي مشترك لحل القضايا مع إيران“.