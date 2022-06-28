إسرائيل.. المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون لحل الكنيست

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بحل الكنيست الـ24 لإسرائيل بالقراءة الأولى، والذهاب إلى انتخابات جديدة، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية إن 53 من أعضاء الكنيست ممن تواجدوا داخل القاعة صوتوا لصالح مشروع القانون، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك معارضة للقانون ولا امتناع عن التصويت من قبل الأعضاء سواء في الائتلاف الحكومي أو المعارضة.

وأضافت أن المصادقة على مشروع حل الكنيست جاءت بعد ختام ساعات طويلة من المباحثات توصل في نهايتها التحالف والمعارضة إلى اتفاق ينص على أن المواعيد المحتملة للانتخابات هي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين.

واستدركت الصحيفة: ”لكن في هذا الوقت لم يتم تحديد أي من التواريخ التي ستجرى فيها الانتخابات حتى الآن“، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على أن القانون الذي يمنع متهما جنائيا من تشكيل حكومة لن يتم الترويج له في الكنيست الحالي.

وتابعت: ”وفقا للاتفاقيات بين الائتلاف والمعارضة، من المتوقع أن تكتمل عملية حل الكنيست بحلول يوم الأربعاء المقبل“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لمطلب حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، سيزداد تمويل الأحزاب إلى 1.66 مليون شيكل لكل عضو كنيست (حوالي 485 ألف دولار)، بدلاً من 1.4 مليون حاليا (409 آلاف دولار).

ولفتت إلى أن التفاهمات تضمنت أيضا تمديد قانون ”أنظمة الطوارئ“ الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، حيث سيتم تمديده تلقائيا بمجرد المصادقة على قانون حل الكنيست بالقراءة النهائية.

كما تتضمن التفاهمات خروج الكنيست إلى عطلة لإجراء الانتخابات بدءا من يوم الخميس المقبل، كما تشمل امتناع الائتلاف عن المصادقة على مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية خلال عطلة الانتخابات، وفق الصحيفة.

يذكر أنه تم التصويت على مشروع قانون منتصف الأسبوع الماضي يقضي بحل الكنيست بموافقة 110 أعضاء من أصل 120، فيما أكدت تقارير عبرية، الاثنين، أن المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة بشأن حل الكنيست وصلت لطريق مسدود.