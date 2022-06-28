مسؤول إيراني: أصبحنا أكثر قوة في المفاوضات النووية بسبب حرب أوكرانيا ‎‎

قال مسؤول إيراني إن موقف طهران في المفاوضات النووية التي تستأنف في قطر مع الولايات المتحدة و5 دول كبرى أخرى أصبح أكثر قوة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأكد محمد ماراندي، مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، في تصريحات نشرها موقع ”المونيتور“ الأمريكي يوم الاثنين، أن طهران لا تصر على قرار أمريكي بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وأن ذلك لم يكن شرطا في المقام الأول.

وأوضح ماراندي أن القضايا العالقة في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن تتمثل الآن في ”تخفيف العقوبات والضمانات بأن إيران ستستفيد من استعادة الاتفاق“.

وأضاف ماراندي: ”يجب أن تكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن أكثر جدية، وأن يتذكروا أيضًا أنه بعد الحرب في أوكرانيا، أصبح موقف إيران أقوى بكثير“.

ونقل الموقع عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة ”لإبرام وتنفيذ الصفقة التي تفاوضنا بشأنها في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة“.

وقال المتحدث: ”لكن من أجل ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة“.

من جانبه قال علي فائز من ”مجموعة الأزمات الدولية“ في بروكسل إنه يعتقد أن الجانبين ما زالا متباعدين في المفاوضات التي تستأنف في الدوحة.

وأضاف فائز: ”أعتقد أن أولئك الذين يريدون استعادة الاتفاق داخل إيران يحاولون انتزاع المزيد من التنازلات من الولايات المتحدة ليتمكنوا من بيع الصفقة للمتشككين داخل القيادة الإيرانية.. المشكلة هي أن إدارة بايدن وصلت بالفعل إلى نهاية حبلها“.

وأشار الموقع إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية على استعداد لتقديم نوع من تخفيف العقوبات البديل المجدي الذي يريده الإيرانيون مقابل إسقاط قضية الحرس الثوري الإيراني من قائمة مطالبهم.

وقال فائز: ”هناك نوعا ما حالة عدم توافق بين الجانبين.. بمعنى أن الولايات المتحدة قد تكون على استعداد لمنح امتيازات أخرى بمقدار 5% لتجاوز هذه القضية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، لكن الإيرانيين يتوقعون 20 % أخرى“.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات غير المباشرة قبل أسابيع من زيارة الرئيس جو بايدن المزمعة للشرق الأوسط، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة ”وول ستريت جورنال“ يوم الأحد أن مسؤولين عسكريين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية اجتمعوا في آذار/ مارس الماضي لمناقشة التنسيق ضد إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم الاثنين إن إسرائيل، التي لم توقع على الاتفاق، ستعمل مع الولايات المتحدة لتشكيل أي حلف جديد محتمل.