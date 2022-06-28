حزب أبيي أحمد يشترط إشراف الاتحاد الأفريقي على المفاوضات مع "تيغراي"

طالب الحزب الحاكم في إثيوبيا، الاثنين، بأن يكون الاتحاد الأفريقي وحده المشرف على محادثات السلام المرتقبة مع متمردي منطقة تيغراي الذين رفضوا هذا الشرط.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية ”إي بي سي“ عن وزير العدل الإثيوبي جدعون تيموثيوس، قوله إن ”اللجنة المركزية لحزب رئيس الوزراء أبيي أحمد الازدهار، قررت أن عملية السلام لا يمكن أن يقودها إلا الاتحاد الأفريقي وهذه العملية يجب أن تتوافق مع الإطار القانوني والدستوري وتحترم المصالح الأساسية للبلاد“.

وفي منتصف حزيران/يونيو، رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي التي بدأت نزاعاً مع حكومة أبيي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ضمنياً الوساطة التي يقودها ممثل الاتحاد الإفريقي أولوسيغون أوباسانجو ونددت بتقاربه مع رئيس وزراء إثيوبيا، وأعلنت استعدادها لإجراء مفاوضات يستضيفها ويسهلها رئيس كينيا أوهورو كينياتا وتحدثت عن اتفاق قائم معه حول ذلك.

وحذر جدعون من أن ”فشل المفاوضات سيؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية، وقال إن ”عملية السلام لا يمكن أن تنجح إذا أرادها طرف واحد فقط. وإذا فشلت، يجب إعطاء التعليمات لقوات الأمن للرد بالشكل المناسب“.

وتحدث أبيي أحمد للمرة الأولى في منتصف حزيران/يونيو عن احتمال إجراء مفاوضات سلام مستقبلا مع المتمردين في منطقة تيغراي كاشفا عن تشكيل لجنة حول هذا الموضوع.

ويشكل الاتفاق على وسيط للمفاوضات حجرة عثرة إضافية أمام المضي في حل تفاوضي.

وبدأ النزاع في تيغراي بتشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى الاقليم بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متّهما القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.

وتوقف القتال منذ نهاية آذار/مارس بفضل هدنة إنسانية قررتها وقبلت بها جبهة تحرير شعب تيغراي، لكنّ الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف كارثي بحسب المنظمات الإنسانية، وأعادت الحكومة الإثيوبية السماح بدخول المساعدات برّا إلى تيغراي بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، وعادت القوافل لتسليمها في الأول من نيسان/أبريل.