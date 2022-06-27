الإعلام العبري يشكك في رواية "القسام" بشأن تدهور صحة أسير إسرائيلي

شككت وسائل إعلام عبرية، في رواية كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بشأن تدهور الحالة الصحية لأحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار الحرب النفسية، والسعي نحو استفزاز إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ اليوم الإثنين إن التقديرات في مؤسسة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن إعلان حماس بمثابة ”حرب نفسية“.

وأكدت القناة العبرية، أن ”التوجه الرسمي في إسرائيل بما في ذلك وزراء الحكومة هو عدم التعامل مع التقارير وعدم التعقيب عليها“.

بدورها، قالت القناة السابعة العبرية، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت طلب من وزراء الحكومة الإسرائيلية عدم التعليق على بيان الجناح المسلح لحماس.

ونقلت القناة العبرية، عن مسؤول أمني تأكيده، أنه لم يطرأ أي تغيير على صحة أي من الأسرى المحتجزين لدى حماس، معتبرا أن إعلان الجناح المسلح للحركة في إطار الحرب النفسية ضد إسرائيل.

من ناحيته، قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه ”لا يمكن الوثوق بمعلومات حماس أبدا“، مشددا على ضرورة الحفاظ على حالة الهدوء الأمني مع قطاع غزة، وفق ما أوردت القناة 13 العبرية.

وأضاف ليبرمان: ”يُطلب منا جميعا كبح هذه التصريحات، والغموض طريقة جيدة لإدارة الشؤون الخارجية والأمنية، قللوا الحديث في هذا الشأن“، في إشارة منه إلى ضرورة عدم التعليق على إعلان الجناح المسلح لحماس.

في السياق، نقلت القناة 12 العبرية، عن مصدر أمني قوله، إن إعلان ”الجناح المسلح لحماس يبدو كأنه محاولة للضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”توقيت الإعلان ليس مصادفة وهو جزء من حرب حماس النفسية“، مضيفة ”تتعامل المخابرات الإسرائيلية بشكل روتيني مع فهم ما يحدث للجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة“.

من جانبها، نقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، عن مصدر فلسطيني من قطاع غزة وصفته بالمقرب من حماس قوله، إن ”الهدف من الإعلان هو إعادة قضية الأسرى والمفقودين إلى الخطاب العام في إسرائيل“.

وأضاف المصدر: ”تريد حماس أن يستفز الإعلان الوسطاء الذين يحاولون دفع المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى“، مشيراً إلى أن ”كتائب القسام ستحاول من خلال الوسطاء تقديم شريط فيديو لإسرائيل لإثبات صحة ادعائها“.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن ”المصدر الذي لم تُسمه لم يستطع تحديد ما إذا كانت حماس ستطالب بتعويض مقابل شريط الفيديو“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”هناك احتمالا آخر يتمثل في أن تعلن حركة حماس أن شاؤول أورون أو هدار غولدين، اللذين قتلا في غزة عام 2014 وتم احتجاز جثتيهما من ذلك الحين، لم يعودا على قيد الحياة“، وفق تقديرها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ”ذلك يأتي في إطار محاولة الضغط على إسرائيل“، مضيفةً أن ”حماس تصر حتى يومنا هذا على أن غولدين وأورون على قيد الحياة، وكذلك أبراهام منغيستو وهشام السيد“.

واليوم الإثنين، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، أن ”تدهوراً طرأ على الحالة الصحية لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة“، مضيفاً ”سننشر خلال الساعات القادمة ما يؤكد ذلك“.