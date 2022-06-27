عبد اللهيان: نتفهم مخاوف تركيا الأمنية وعمليتها العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، إن بلاده تتفهم مخاوف تركيا الأمنية فيما يتعلق بعزمها القيام بعملية خاصة في أجزاء من سوريا.

وأوضح عبد اللهيان، الذي وصل إلى تركيا اليوم الإثنين في زيارة رسمية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: ”لقد أشارت صراحة إلى حساسية إيران واعتباراتها تجاه النظام الصهيوني (إسرائيل)“.

وأضاف: ”نحن نعتبر الكيان الصهيوني العدو الأول للمسلمين والعالم الإسلامي، ونحن على يقين من أن تركيا لم تنأَ بنفسها أبدًا عن دعم فلسطين وتحرير القدس والمسجد الأقصى، ونحن نولي اهتمامًا جادًا لهذا الموقف التركي الجاد“.

وتابع الوزير الإيراني ”لكننا حساسون لتحركات إسرائيل، والصهاينة كانوا سبب الأزمات وانعدام الأمن أينما وطئت أقدامهم“.

كما كشف عبد اللهيان أنه بحث ملفي أوكرانيا وأفغانستان وبحث آخر التطورات في قمة أستانا بشأن القضية السورية.

وقال: ”نحن نتفهم مخاوف تركيا الأمنية، ونجري مناقشة مفصلة مع جاويش أوغلو حول إمكانية القيام بعمليات خاصة في أجزاء من سوريا، ونعتقد أنه ينبغي معالجة المخاوف الأمنية لأصدقائنا في تركيا خلال الحوار السلمي“.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية التي ستبدأ يوم غد في قطر، أعرب عبد اللهيان عن أمله في أن تؤدي الجولة الجديدة من المحادثات حول رفع العقوبات إلى اتفاق بواقعية الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا).

وكان عبد اللهيان قد قال في تصريح للتلفزيون الإيراني عقب وصوله إلى أنقرة إنه ”سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيتم تقديم مسودة ونسخة من الاقتراح الإيراني للعمل على وثيقة بعنوان ”تعاون شامل وطويل الأمد بين البلدين“ إلى جاويش أوغلو.

وتأتي هذه الزيارة في ظل اتهامات إسرائيلية لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات ضد السياح الإسرائيليين في تركيا.