ألمانيا: العلاقات مع روسيا لن تعود إلى ما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الإثنين، إن العلاقات مع روسيا لن تعود إلى ما كانت عليه قبل غزوها لأوكرانيا، والذي أحدث تغييرا طويل الأمد في العلاقات الدولية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف شولتس في بيان تلفزيوني في ختام اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع المنعقدة في منتجع بجبال الألب في بافاريا بألمانيا ”عندما يتغير الوضع، يجب أن نتغير“.

وفي الإطار ذاته، قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الإثنين، إن مجموعة الدول السبع الغنية ستعلن الثلاثاء، عن حزمة جديدة من الإجراءات المنسقة تهدف لزيادة الضغط على روسيا بشأن حربها في أوكرانيا، وستضع اللمسات الأخيرة على خطط لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وأضاف المسؤول على هامش قمة مجموعة السبع السنوية: ”كانت الأهداف المزدوجة لزعماء مجموعة السبع هي استهداف عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر، خاصة من خلال الطاقة، لكن أيضا لتقليل التداعيات والتأثير على اقتصادات مجموعة السبع وبقية العالم“.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض، إن روسيا تخلفت عن سداد سنداتها السيادية الخارجية لأول مرة منذ عقود، وهو تأكيد رفضته موسكو، فيما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بُعد إلى زعماء مجموعة السبع الذين اجتمعوا بمنتجع في جبال الألب جنوب ألمانيا.