روسيا تطرد 8 دبلوماسيين يونانيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، عن أن موسكو أمهلت ثمانية دبلوماسيين يونانيين ثمانية أيام لمغادرة البلاد، مؤكدة أنهم ”أشخاص غير مرغوب فيهم“.

وقالت الوزارة إنها ”استدعت سفيرة اليونان يكاتيريني ناسيكا، للاحتجاج على مسار المواجهة الذي تتبعه السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما يشمل تزويد نظام كييف في أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية“، موضحة أنها ”احتجت أيضا على قرار يوناني إعلان مجموعة من الدبلوماسيين الروس أشخاصا غير مرغوب فيهم“.

وأضافت الوزارة أن ”السفيرة تلقت مذكرة مع إشعار حول إعلان ثمانية موظفين دبلوماسيين يونانيين في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة روسيا في غضون ثمانية أيام“.

وتعتبر اليونان من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وانضمت إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى اليونان، إن البلاد لم تعد مواتية للسياح الروس، لافتا إلى أن موجة معاداة روسيا لا تضعف، بل تغذيها قيادة البلاد.