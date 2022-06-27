روسيا ترفض "مزاعم" تخلفها عن سداد ديونها الخارجية

رفض‭ ‬الكرملين اليوم الإثنين ”مزاعم“ بأن روسيا تخلفت عن سداد دينها الخارجي للمرة الأولى في أكثر من قرن.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال البيت الأبيض إن روسيا تخلفت عن سداد سندات دولية للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية، بينما تعزل عقوبات شاملة البلاد فعليا عن النظام المالي العالمي.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين: ”البيانات القائلة بأننا تخلفنا عن السداد غير مبررة على الإطلاق“.

وقال بيسكوف إن موسكو أرسلت مدفوعات السندات المستحقة في مايو/ أيار، لكن ”حقيقة أن يوروكلير احتجزت هذه الأموال“ بسبب العقوبات الغربية على روسيا: ”ليس مشكلتنا“.

وأضاف: ”لا يوجد أي أساس على الإطلاق لوصف مثل هذا الوضع بأنه تخلف عن السداد“.

ولم ترد يوروكلير على الفور على طلب للتعقيب.

وقالت وزارة المالية الروسية اليوم الإثنين إن تصرفات وسطاء ماليين أجانب هي شيء خارج عن سيطرة الوزارة وطلبت من حاملي السندات الأجانب التحدث مباشرة إلى أولئك الذين يحتجزون المدفوعات.