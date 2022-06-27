إثيوبيا تنفي مسؤوليتها عن مقتل جنود سودانيين على أراضيها

قالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، إن جنودا سودانيين لقوا حتفهم في قتال مع ميليشيا محلية على أراضيها، ونفت اتهامات بأن جيشها مسؤول عن قتلهم، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، أنها ستستدعي سفير البلاد لدى إثيوبيا فورا؛ للتشاور بعد مقتل سبعة جنود سودانيين.

وقالت الخارجية، إنه سيتم أيضًا استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم.

واتهم الجيش السوداني، الأحد، إثيوبيا بإعدام 7 من الجنود السودانيين ومواطن، كانوا أسرى لديها، وعرض جثامينهم على المواطنين الإثيوبيين.

ووصفت وزارة الخارجية ”ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي، بأنه جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا“.

وأضافت في بيان تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه، أن ”الضحايا تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022، وتم اقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ“.

وتابع: ”إذ تشجب وزارة الخارجية هذا السلوك غير الإنساني، تود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح“.

وأعلنت وزارة الخارجية شروعها في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدة أن حكومة السودان ”تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه“.

وتابع البيان: ”سيستدعي السودان سفيره لدى إثيوبيا فورا للتشاور، كما سيتم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني“.