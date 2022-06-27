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زيلينسكي: روسيا تقصف مركزا تجاريا وسط أوكرانيا بداخله 1000 شخص
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 15:55 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 16:27 GMT

زيلينسكي: روسيا تقصف مركزا تجاريا وسط أوكرانيا بداخله 1000 شخص

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد اليوم الإثنين. حريق مروع في مركز تسوق

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المصدر: رويترز

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد اليوم الإثنين.

وقال إن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم، ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال:“من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا“.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام يقول: ”من غير المجدي أن نأمل في التزام روسيا باللياقة والإنسانية“.

في غضون ذلك، قال فيتالي ميليتسكي رئيس بلدية مدينة كريمنشوك على فيسبوك إن قتلى وجرحى سقطوا في ضربة صاروخية روسية أصابت مكانا ”مزدحما للغاية“ في المدينة الواقعة بوسط أوكرانيا يوم الإثنين.

وأضاف أنه كان في موقع الحادث لكنه لم يحدد الأماكن التي أصابها القصف أو عدد القتلى والجرحى.

وكريمنشوك مدينة صناعية كان عدد سكانها 217 ألف نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وهي موقع أكبر مصفاة لتكرير النفط في أوكرانيا.

في غضون ذلك، قال فيتالي ميليتسكي رئيس بلدية مدينة كريمنشوك على فيسبوك إن قتلى وجرحى سقطوا في ضربة صاروخية روسية أصابت مكانا ”مزدحما للغاية“ في المدينة الواقعة بوسط أوكرانيا يوم الإثنين.

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