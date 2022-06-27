عمل في مصر والأردن.. ناصر كنعاني ناطق جديد باسم الخارجية الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تعيين ناصر كنعاني جافي، ناطقًا باسمها، خلفًا لسعيد خطيب زاده.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن زاده، قوله خلال مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، إن ”مهمته في هذا المنصب انتهت وجرى تعيين ناصر كنعاني جافي، بدلًا منه“.

وكان ناصر كنعاني، يتولى منصب رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، منذ أبريل/ نيسان عام 2018، حينما عُيّن بذلك المنصب بدلا من محمد محموديان.

كما تولى كنعاني، العديد من المناصب والمسؤوليات. ومع تعيينه في منصبه الجديد، يكون المتحدث الـ13 لوزارة الخارجية الإيرانية منذ عام 1979.

وتولى سابقًا ،أيضًا، منصب مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العراقية، وتولى رئاسة لجنة العراق في وزارة الخارجية، وبعد ذلك تولى منصب قائم بأعمال السفير الإيراني في الأردن، ثمَّ إنه يتحدث العربية بطلاقة.

وكان خطيب زاده، تولى منصب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في الـ16 من آب/ أغسطس لعام 2020، بدلًا من عباس موسوي، الذي جرى تعيينه سفيرًا لإيران في أذربيجان.

وكان موسوي، هو أصغر متحدث باسم الخارجية الإيرانية منذ انتصار الثورة الإيرانية، إذ كان يبلغ من العمر حين تولي المنصب 48 عامًا.