تركيا تعقد محادثات مع السويد وفنلندا الثلاثاء بشأن الناتو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية في مدريد الثلاثاء، لمناقشة طلبَي ترشح ستوكهولم وهلسنكي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) واللذين رفضتهما أنقرة، على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية على تويتر.

ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع الأول مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في بداية قمة الناتو في العاصمة الإسبانية، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وفق هلسنكي.

وكان عبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن اعتقاده بأن أكبر تهديد لأمن حلف الناتو وإسبانيا يأتي في الوقت الحالي من الجهة الشرقية.

وذكر في حديث لصحيفة ”Pais“ تم نشره يوم أمس الأحد، أن قمة حلف الناتو التي تستضيفها مدريد في الفترة ما بين الـ28 والـ30 من يونيو الجاري، تجرى في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال ”تعترف إسبانيا أن أكبر تهديد لأمن حلف الناتو وبالتالي أمن إسبانيا والإسبانيين يأتي في الوقت الراهن من الجهة الشرقية. لكن توجد هناك أيضا تهديدات تأتي من الجهة الجنوبية. ويعترف بها حلفاؤنا الآخرون“.

وأضاف ”سيتركز لقاء وزراء الخارجية المخطط إجراؤه في الـ29 من يونيو حول الجهة الجنوبية، وسيتم في إحدى جلسات رؤساء الدول والحكومات بحث الوضع في الدول المجاورة الجنوبية. وأعتقد أنه سيتم أخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار في العقيدة الإستراتيجية (لحلف الناتو)“.

وأكد في الوقت ذاته أن ”التهديدات المتأتية من الجنوب هي بشكل متزايد تهديدات روسية“.