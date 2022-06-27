هل تؤجل أزمة إسرائيل السياسية حصولها على مروحيات "سيكورسكي" الأمريكية؟

قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، إن الأزمة السياسية في إسرائيل بعد حل ”الكنيست“ وإجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى تأجيل خطة الجيش شراء طائرات هليكوبتر أمريكية متطورة من طراز ”سيكورسكي“.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أنه سيتم تعليق الحصول على تلك المروحيات في حال انتهى الأمر بإسرائيل إلى التوجه لجولة أخرى من الانتخابات أو على أقل تقدير حتى تؤدي الحكومة الجديدة اليمين في بداية العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة السياسية التي عصفت بإسرائيل في السنوات الأخيرة أثرت بالفعل على خطط القوات الجوية الإسرائيلية، التي وقعت العام الماضي صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز ”سيكورسكي“ بعد تأجيل دام نحو عامين بسبب الانتخابات المتكررة.

وقالت الصحيفة: ”والآن فإن استكمال الأسطول الذي يتطلب ست طائرات أخرى، مرهون باتفاقية منفصلة لم يتم توقيعها بعد وتتطلب موافقة لجنة الكنيست الدائمة والحكومة“.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي مهتم بإكمال شراء تلك المروحيات لأن إنتاج كل وحدة قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات من لحظة تقديم الطلب إلى الشركة المصنعة ”لوكهيد مارتن“.

وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي ملتزم أيضا بتثبيت أنظمة قتالية مخصصة في المروحية قبل أن تصبح جاهزة للعمل، الأمر الذي قد يستغرق أيضا وقتا طويلا.

وكشفت الصحيفة أنه سيتم إيقاف تشغيل عدد كبير من طائرات ”سيكورسكي“ القديمة التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي حاليا في عام 2025 ومن المتوقع استبدالها بطائرات جديدة.

وقالت الصحيفة: ”وعدت شركة لوكهيد مارتن بتزويد سلاح الجو الإسرائيلي بقطع غيار جديدة لإطالة عمر المروحيات القديمة… إلا أنه من المرجح أن تكون المروحيات ملزمة ببعض القيود التشغيلية التي ستحد من نشاط العمليات من أجل تقليل المخاطر التي يتعرض لها الجنود الذين يقودونها“.

ويمكن لطائرة هليكوبتر ”سيكورسكي CH-53k“، أن تحمل 55 راكبًا عند تثبيت مقاعد خط الوسط، بينما تتميز قمرة القيادة بأدوات تحكم تعمل على استقرار الطائرة وتعديل خصائص الطيران دون تدخل الطيار حتى في ظل الظروف القاسية، وفقا للصحيفة.

وتبلغ حمولة المروحية الجديدة ضعف قدرة سابقتها ويمكن أن يتجاوز مدى رحلتها 300 كيلومتر (186 ميلاً) بسرعة تزيد عن 200 عقدة، أي ضعف سرعة المروحية القديمة.

ومن المتوقع أن تستقبل إسرائيل أول مروحية لها في عام 2026 بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن طيارين إسرائيليين قاموا برحلات تجريبية للمروحيات في الولايات المتحدة.