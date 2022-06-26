لتعزيز قوات "الناتو".. كندا ترسل سفينتين حربيتين إلى بحر البلطيق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت كندا، اليوم الأحد، إرسال سفينتين حربيتين إلى بحر البلطيق وشمال الأطلسي لتنضما إلى فرقاطتين سبق إرسالهما إلى المنطقة لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت البحرية الكندية في بيان إن السفينتين الكنديتين ”كينغستون“ و“سمرسايد“ التابعتين لجلالة الملكة أبحرتا في مهمة لمدة 4 أشهر في إطار ”إجراءات الردع وسط وشرق أوروبا“ التي بدأت، العام 2014، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وأضافت أنه خلال، أكتوبر/ تشرين الأول، ستشارك السفينتان في تدريبات بحرية لنزع الألغام وستحافظ على ”جاهزية عالية“ تسمح لها ”بالرد بسرعة وفاعلية لدعم أي عملية للناتو“.

ومن المقرر أن تعود سفينتا ”هاليفاكس“ و“مونتريال“ إلى الميناء، في تموز/يوليو، بعد مشاركتهما بعملية ”ري أشورنس“ التي تعد حاليًا أكبر انتشار عسكري لكندا في الخارج.

وتشمل المهمة أيضًا نحو 700 جندي كندي في لاتفيا يتمتعون بقدرات الحرب الإلكترونية والمدفعية، إضافة إلى العديد من الطائرات العسكرية.