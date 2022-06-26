وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا الإثنين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنقرة غدا الإثنين، بعدما وصفت طهران اتهامات إسرائيل للجمهورية الإسلامية بالإعداد لهجمات ضد إسرائيليين في تركيا بأنها ”سخيفة“.

وجاء في بيان للخارجية التركية أن أمير عبداللهيان ”سيزور تركيا“ الإثنين وسيعقد محادثات حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتأتي الزيارة بعد أربعة أيام على توجيه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي من المقرر أن يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال، الشكر لتركيا لإحباطها مخططا لهجمات إيرانية يشتبه بأنها كانت ستستهدف إسرائيليين في إسطنبول.

والأسبوع الماضي أوقفت السلطات التركية في إسطنبول ثمانية أشخاص، بينهم إيرانيون، للاشتباه بتحضيرهم هجمات ضدّ مواطنين إسرائيليين، بينهم سفير سابق قبل زيارة لبيد لأنقرة.

وعقب محادثات أجراها لبيد في أنقرة الخميس لتسليط الضوء على تحسن العلاقات بين البلدين، أعرب عن ”كامل التقدير للحكومة التركية لهذا العمل المهني والمنسق“.

والجمعة نفت إيران صحة اتهامات إسرائيل واصفة إياها بأنها ”لا أساس لها“.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان إن ”هذه المزاعم التي لا أساس لها سخيفة وتندرج في إطار مؤامرة مخطط لها تهدف إلى تدمير العلاقات بين البلدين المسلمين“.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، دعا لبيد المواطنين الإسرائيليين إلى عدم التوجه لتركيا في موازاة دعوته الموجودين فيها إلى مغادرتها ”في أسرع وقت“ تحسبا لهجمات إيرانية.