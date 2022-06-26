موسكو تعلن قصف مصنع للصواريخ في كييف

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا أنها قصفت الأحد مصنعا لإنتاج الصواريخ في كييف، نافية معلومات أفادت أنها استهدفت منطقة سكنية في العاصمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن ”الهدف كان مصنع أرتيوم للأسلحة بوصفه بنية تحتية عسكرية“، لافتة إلى استهداف الموقع نفسه في نيسان/أبريل.

وأكدت وزارة الدفاع أن القول إن ”القوات الروسية هاجمت أهدافا مدنية في كييف هو معلومة كاذبة“، مشيرة إلى أن الصاروخ الروسي ”أصاب تحديدا مصنع أرتيوم“.

ولفتت إلى أن الأضرار التي لحقت بمبنى سكني مجاور كان سببها صاروخ أوكراني مضاد للطائرات، وقالت: ”لم تسجل أضرار فقط في الجهة العليا بل أيضا في الجهة السفلى، الأمر الذي يؤكد فرضية سقوط“ صاروخ دفاعي أوكراني.

وتعذر تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل.

وأفادت السلطات الأوكرانية أن الضربات التي وقعت فجرا في حي مجاور لوسط كييف، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة نقلوا إلى المستشفى.