قادة مجموعة السبع يناقشون سبل إحياء المحادثات النووية مع إيران

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، إن قادة مجموعة السبع سيناقشون إمكانية إحياء المحادثات النووية مع إيران.

جاء تصريحه عقب أن التقى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مع مسؤولين كبار في طهران لمحاولة استئناف المفاوضات المتوقفة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن أمس السبت، أن محادثات إيران غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 ستستأنف قريبا، وسط محاولة من بوريل لكسر حالة الجمود بين الطرفين الممتدة منذ أشهر.

وذكر المسؤول الفرنسي أن ”المناقشات ستجرى، اليوم الأحد، على مأدبة عشاء بين زعماء مجموعة الدول السبع“.

وأضاف أن ”محادثات أكثر تفصيلا ستعقد، صباح الثلاثاء، بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة“.

وتُعد القوى الأوروبية الثلاث أطرافا في الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على وضع قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وبدا الاتفاق قريبا من العودة للحياة في مارس/آذار، عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات، وزراء خارجية الدول المعنية لزيارة فيينا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، وذلك بعد 11 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى إصرار طهران على رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال المسؤول الفرنسي: ”تم تكثيف المحادثات بين فرق العمل“.

وتابع: ”كان من الضروري إحياء الاتفاق النووي مع إيران لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الأمن الإقليمي، وكذلك معرفة كيف ينسجم ذلك مع ارتفاع أسعار النفط“.