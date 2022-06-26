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قادة مجموعة السبع يستدعون صورة شهيرة في 2009 للسخرية من بوتين
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 14:26 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 14:30 GMT

قادة مجموعة السبع يستدعون صورة شهيرة في 2009 للسخرية من بوتين

سخر زعماء العالم من صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرجل قوي خلال اجتماعهم حول مأدبة غداء على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا الأحد، وتندروا بالسؤال عما إذا

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المصدر: أ ف ب

سخر زعماء العالم من صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرجل قوي خلال اجتماعهم حول مأدبة غداء على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا الأحد، وتندروا بالسؤال عما إذا كان عليهم أن يكتفوا بارتداء القمصان أو ربما ما هو أقل.

وسأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ”هل نبقي السترات؟ هل نخلعها؟“ فيما همّ بالجلوس إلى الطاولة في قلعة إلمو في بافاريا حيث يستضيف المستشار الألماني أولاف شولتس قمة مجموعة السبع.

وناقش قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تلك المعضلة.

واقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ينتظروا الصورة الرسمية قبل أن ينزعوا ملابسهم لكن جونسون علّق ساخرا: ”علينا أن نظهر أننا أقوى من بوتين“.

ثم قال ترودو: ”سنحصل على مشهد امتطاء فارس عاري الصدر حصانا“، مشيرا إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت له عام 2009 وهو يركب حصانا عاري الصدر.

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من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن ”ركوب الحصان هو الأفضل“، بدون أن تعلّق على قضية الملابس تحديدا.

ورد جونسون: ”علينا أن نظهر لهم عضلاتنا“.

وفي نهاية المطاف، وقف القادة مرتدين سترات لالتقاط الصور قبل أن يخرج الصحفيون من الغرفة تاركين الجدل حول الملابس خلف الأبواب المغلقة.

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