مسؤول أمريكي: واثقون من اتخاذ حلف "الناتو" موقفا قويا بشأن الصين

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة واثقة من أن وثيقة الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستتضمن لهجة قوية بشأن الصين، مضيفا أن المفاوضات حول كيفية الإشارة إلى بكين ما زالت جارية، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ويعمل التحالف العسكري على إعداد مفهوم استراتيجي جديد – وثيقة استراتيجية تحدد أهدافه وقيمه – من المقرر الكشف عنها في قمة مدريد الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول بعد اجتماع بين الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس خلال قمة لزعماء دول مجموعة السبع في ألمانيا: ”لقد تطرقوا إلى الصين التي ستكون موضوعا أساسيا لهذه الزيارة“.

وأوضح المسؤول بالبيت الأبيض، أن ”الرئيس عبر عن ثقته في المستشار شولتس، وكان هناك بالفعل توافق واسع للغاية بشأن جميع القضايا التي ناقشاها وجميع التحديات المشتركة التي يعمل بلدانا عليها معا“.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تضغط على ألمانيا لزيادة مساعدتها الأمنية لأوكرانيا، قال المسؤول إن بايدن عبر عن تقديره لما التزمت به ألمانيا بالفعل، بما في ذلك خطط إرسال منظومة راجمة صواريخ إضافية.

وكانت الصين قد اعتبرت أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ”ينشر التضليل“، وذلك ردا على تصريحاته بأن بكين ”توفر الدعم لروسيا“ خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، أن ”اتهام بكين بدعم موسكو عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا، هو في ذاته نشر للتضليل“.

وشدد خلال ندوة صحفية دورية على أن ”موقف الصين يتناسق مع رغبات معظم الدول، وأي اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستهزم“.

وأضاف: ”لقد كررنا مرارا بأن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرا بين الشرق والغرب، بدلا من أن تكون على الجبهة في لعبة بين القوى العظمى“.

بدوره، اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الصين بـ“دعم روسيا سياسيا“ من خلال ”نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة“، وحذرها من ”توفير دعم مادي لنشاطاتها الحربية“.

وقال ستولتنبرغ، إن ”الصين وفرت لروسيا الدعم السياسي، ومن ضمنه نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة، الحلفاء قلقون من احتمال قيام الصين بتوفير الدعم المادي للغزو الروسي“.

وأضاف ستولتنبرغ: ”أتوقع أن يدعو قادة الناتو الصين، لتحمل مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن الدولي، والامتناع عن دعم جهود موسكو الحربية، والانضمام إلى باقي دول العالم في الدعوة إلى نهاية فورية وسلمية لهذه الحرب“.