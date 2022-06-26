لإنجاح قمة السبع.. جونسون وماكرون يتجنبان كلمة "بريكست"

يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قررا تنحية خلافاتهما اليوم الأحد، على هامش قمة الدول السبع بعد عام من خلافهما حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا سيما بشأن أيرلندا الشمالية.

وقال مسؤولون فرنسيون، إن البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية لم يكن ضمن المحادثات الثنائية التي جرت اليوم، وعلى النقيض قرر الجانبان تحسين علاقتهما وتركيز جهودهما المشتركة على مساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وربت كل زعيم على كتف الآخر وتبادلا الابتسامات والدعابات في بداية اجتماعهما، مما يشير إلى بدء علاقة أكثر دفئا بعد مرور عام شهد خلافا بين الحليفين المقربين حيال عدة قضايا كان آخرها في روما حول حقوق الصيد.

وقال مسؤول فرنسي، إن ”كلمة بريكست لم تذكر“، مضيفا أن الزعيمين قررا التركيز على أوكرانيا وتبعات الحرب.

وذكر بيان أصدره مكتب جونسون أن الزعيمين اتفقا على زيادة الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال متحدث باسم داوننج ستريت في بيان ”اتفقا على أنها لحظة حاسمة في مسار الصراع، وأن هناك فرصة لتغيير دفة الحرب“.