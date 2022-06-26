إيران تختبر مركبة لإطلاق الأقمار الصناعية

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، أن إيران اختبرت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية ”ذو الجناح“ المخصصة للأغراض البحثية للمرة الثانية اليوم الأحد، وفق ما نقلته ”رويترز“.

وأضافت الوكالة، أن أول عملية إطلاق تمت في أوائل 2021.

ولم يتضح بعد إن كانت عملية الإطلاق التي تمت اليوم الأحد قد تكللت بالنجاح.

وفي فبراير/ شباط 2021، اختبرت إيران، تجربة إطلاق الصاروخ ”ذو الجناح“ المخصص لأغراض بحثية.

وفي حينه، أوضح المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني، في تصريح صحفي، أن حامل الأقمار الصناعية ”ذو الجناح“ مزود بمحرك يعمل على الوقود الصلب والسائل.

وأضاف أن الصاروخ قادر على حمل قمر صناعي يزن 220 كغ إلى مدار يبعد 500 كم عن سطح الأرض.

وأشار حسيني إلى أن من أهم إنجازات هذه التجربة الفضائية هو التوصل لاقتناء أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب وبقوة دفع تزيد عن 750 طنا.​​​​​​​

وصاروخ ”ذو الجناح“ الفضائي الإيراني، حامل للأقمار الصناعية، يعمل على ثلاث مراحل، منها مرحلتان باستخدام الوقود الصلب يبلغ قُطراهما 1.5 متر، إلى جانب المرحلة الثالثة وهي مرحلة الوقود السائل التكميلي.

ويعد هذا النوع، أول صاروخ حامل للأقمار الصناعية في جمهورية إيران يعمل بمزيج من الوقود الصلب والسائل.