بايدن: قيادة شولتس كانت حاسمة في توجيه الرد الأوروبي على الغزو الروسي

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للمستشار الألماني أولاف شولتس على دوره القيادي في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد وقت قصير من وصوله لحضور قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ اليوم الأحد في منتجع بجبال الألب وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال بايدن لشولتس، إن ”قيادته كانت حاسمة في توجيه رد الفعل الأوروبي حيال غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا“.

وأضاف الرئيس الأمريكي موجها حديثه لشولتس: ”أريد أن أحييك على تحملك المسؤولية تماما مثلما فعلت عندما أصبحت مستشارا. كان بوتين يعول‭ ‬منذ البداية على انقسام حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بشكل ما، لكننا لم ننقسم ولن يحدث ذلك“.

وتعرض شولتس لانتقادات شديدة في الداخل بسبب مزاعم عن تردده بشأن نوعية الأسلحة التي ينبغي لأغنى دولة في أوروبا أن ترسلها إلى كييف في قتالها ضد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وقال شولتس: ”إنها رسالة قوية أننا تمكنا جميعا من البقاء متحدين وهو ما لم يتوقعه بوتين على الإطلاق“.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأمريكي، أن الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل وفي وقت مبكر من صباح يوم الأحد، ”مثال آخر على الهمجية الروسية“، بحسب تعبيره.

وأضاف في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ألمانيا: ”إنها (تظهر) مزيدا من همجيتهم“.