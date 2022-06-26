تركيا تمنع مستشار الرئيس الأفغاني السابق من مغادرة مطار إسطنبول

قالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية، إن السلطات التركية منعت مستشار الأمن القومي السابق في الحكومة الأفغانية حمد الله محب من مغادرة مطار إسطنبول الدولي.

ونقلت الصحيفة في نسختها الفارسية في وقت متأخر من مساء السبت، إن ”مستشار الأمن القومي في حكومة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، حمد الله محب، كان من المقرر أن يحضر مؤتمرًا صحفيًّا في إسطنبول“.

وأضافت الصحيفة بحسب مصادرها أن ”الحكومة التركية لم تسمح لحمد الله محب بمغادرة مطار إسطنبول لتنظيم المؤتمر الصحفي“.

دولت ترکیه به «حمدالله محب» مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی، اجازه خروج از فرودگاه استانبول را نداده است.

گفته شده که محب که گذرنامه بریتانیایی دارد از فرودگاه استانبول اخراج شده است.#ایندیپندنت_فارسی #حمدالله_محب pic.twitter.com/2rNehwWtCK — independentpersian (@indypersian) June 25, 2022

فيما ذكرت صحيفة ”الثامنة صباحًا“ الأفغانية، أن ”حمد الله محب كان من المقرر أن يجري مقابلة مع قناة إيران إنترناشيونال“.

وأضافت الصحيفة في موقعها الرسمي، اليوم الأحد، إن ”قسم الشؤون الأفغانية في قناة إيران إنترناشيونال المكون من عشرة أعضاء موجود أيضًا في إسطنبول“، مشيرة إلى أن ”المحطة التلفزيونية دعت نحو 60 ضيفًا لهذا البرنامج الحواري التلفزيوني“.

وتابعت المصادر أن ”مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق الذي يحمل جواز سفر بريطانيًّا من المرجح أن يتم إعادته من مطار إسطنبول الدولي“.

فيما قالت مواقع إخبارية أفغانية من بينها وكالة أنباء ”هرات نيوز“، إن ”حمد الله محب، الذي يحمل جواز سفر بريطانيًّا، طُرد من مطار إسطنبول“.

وحمد الله محب، مستشار الأمن القومي السابق لأفغانستان خلال رئاسة أشرف غني، متهم بتعيين أشخاص عديمي الخبرة وليس لديهم مهارات مهنية أو عسكرية على مستوى القيادة في قوات الأمن.

ومع وصول طالبان إلى العاصمة كابول في منتصف آب/أغسطس من العام الماضي، فرَّ محب من البلاد مع الرئيس السابق محمد أشرف غني.