بوتين يتعهد بمنح روسيا البيضاء صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في اجتماع بثه التلفزيون مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا ستزود روسيا البيضاء بأنظمة صواريخ إسكندر-إم.

وأضاف أن التسليم سيتم في غضون شهور قليلة، بحسب ”رويترز“.

وإسكندر-إم أنظمة صاروخية متحركة موجهة يصل مداها إلى 500 كيلومتر، ويمكن أن تحمل رؤوسا نووية أو تقليدية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن رئيس بلدية مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، والتي تشهد معارك شرسة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة، أن المدينة باتت ”محتلة بالكامل“ من الجيش الروسي، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقال رئيس البلدية أولكسندر ستريوك للتلفزيون الأوكراني عصرا: ”الروس يحتلون كامل المدينة“، فيما كان الجيش الأوكراني أعلن، الخميس، انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب؛ بهدف الدفاع بشكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك.

وأوضح ستريوك أن المدنيين بدؤوا يخرجون من مصنع أزوت الذي لجأ إليه المئات في الأيام الأخيرة لتجنب القصف.

وأضاف: ”عاش هؤلاء نحو ثلاثة أشهر في الملاجئ والطبقات السفلى، إنه أمر صعب عاطفيا ونفسيا“، مؤكدا ”أنهم يحتاجون الآن إلى مساعدة طبية ونفسية“.

وأفاد ممثل للانفصاليين الموالين لموسكو هو أندري ماروتشكو، بعد الظهر، أن القوات الروسية ”سيطرت بشكل كامل على المنطقة الصناعية لمصنع أزوت“ في سيفيرودونيتسك.

من جهته، قال متحدث انفصالي آخر هو إيفان فيليبوننكو إنه تم ”إجلاء“ نحو 800 مدني كانوا لجأوا إلى هذا المصنع خلال أسابيع المواجهات، من دون أن يحدد الوجهة التي سلكوها.

وتأتي سيطرة الجيش الروسي على سيفيرودونيتسك بعد أسابيع من المعارك في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا.