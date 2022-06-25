إمام الحرم

مرض القارئ

الشيخ محمود القارئ

مهرب تيوس

أمير قطر

مبروك عطية

شجاعة عماني

ضبط سعوديين
أظهر المزيد

أخبار

السلطات التركية تعتقل يونانيا بشبهة التجسس
تاريخ النشر: 25 يونيو 2022 16:38 GMT
تاريخ التحديث: 25 يونيو 2022 16:50 GMT

السلطات التركية تعتقل يونانيا بشبهة التجسس

اعتقلت الاستخبارات التركية مواطنًا يونانيًا للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح أثينا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت. وأوردت محطة "إن تي في"

+A -A
المصدر: أ ف ب

اعتقلت الاستخبارات التركية مواطنًا يونانيًا للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح أثينا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وأوردت محطة ”إن تي في“ الخاصة أن الاستخبارات التركية أوقفت محمد عمار أمبارا وهي بصدد استجوابه.

وأضافت المحطة نقلا عن مصادر أمنية أن أمبارا كان يدعي أنه رجل أعمال خلال رحلاته إلى تركيا.

ويُعتقد أنه كان يجمع معلومات حول الجيش التركي على الحدود وينقلها إلى الاستخبارات اليونانية، بحسب التقرير.

ولم ترد تفاصيل إضافية حول القضية.

ودخلت اليونان وتركيا في حرب كلامية متصاعدة بسبب اتهام أنقرة لأثينا بنشر قوات في جزر قرب حدودها البحرية بأعداد تتجاوز تلك المنصوص عليها في معاهدات السلام.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه لن يعقد اجتماعات ثنائية مع القادة اليونانيين على النحو المنصوص عليه في اتفاق أبرم عام 2010 بين الجانبين.

كما اتهمت تركيا اليونان برفض تسليمها عناصر من الجيش التركي تعتقد أنقرة أنهم اضطلعوا بدور مباشر في محاولة الانقلاب عام 2016.

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play