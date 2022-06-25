أردوغان يطالب بـ"خطوات ملزمة" لقبول عضوية السويد في "الناتو"

ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) والسويد اليوم السبت أنه يتعين على دول الشمال الأوروبي اتخاذ خطوات ملزمة لمعالجة مخاوف تركيا والتغلب على معارضتها لمساعيها للانضمام إلى عضوية الحلف.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية حلف الأطلسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن أنقرة فاجأت الحلفاء بمعارضتها لانضمام البلدين إلى الحلف، قائلة إن ستوكهولم وهلسنكي تدعمان مسلحين أكرادا من بينهم حزب العمال الكردستاني، وتفرضان حظرا على توريد الأسلحة لتركيا، وتريد تركيا تراجع البلدين على صعيد القضيتين.

وذكرت وكالة ”الأناضول“ للأنباء أن أردوغان أبلغ رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في اتصال هاتفي أن تركيا تريد أن ترى ”تطبيقا ملموسا وواضحا لتعهدات ملزمة ستقطعها السويد“ قبل دعم أنقرة لمحاولتها.

وعلى تويتر، وصف الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ مكالمته المنفصلة بأنها كانت جيدة، وقال إنه اتفق مع أردوغان على مواصلة المحادثات بشأن طلبات عضوية دول الشمال الأوروبي خلال قمة للحلف في مدريد هذا الأسبوع.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارة للسويد في 15 من الشهر الجاري قد قال إن ستوكهولم اتخذت خطوات مهمة لتلبية مطالب تركيا للموافقة على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: ”أرحب بالخطوات التي بدأت السويد بالفعل اتخاذها لتغيير تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب وبأن السويد ستضمن أن يعبر الإطار القانوني لتصدير الأسلحة عن الوضع المستقبلي كعضو في حلف الأطلسي مع التزامات جديدة تجاه الحلفاء“.

وتابع: ”هاتان خطوتان مهمتان لمعالجة المخاوف التي أثارتها تركيا“.

وقالت رئيسة وزراء السويد إن بلادها غيرت قوانينها الخاصة بالإرهاب وهي بصدد زيادة تشديدها.

وأضافت: ”اعتبارا من أول يوليو/ تموز، سيكون لدينا أيضا تشريعات أقوى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لذلك لا توجد شكوك هنا إزاء مدى القوة التي تتعامل بها السويد مع الإرهاب وأننا على استعداد للمساهمة في مكافحة الإرهاب“.

وقال ستولتنبرغ أيضا إن الهدف هو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الأطلسي ”في أقرب وقت ممكن“، وإنه من غير المتصور ألا يهب أعضاء الحلف للدفاع عن السويد إذا تعرضت للهجوم.