جوزيف بوريل يبدأ في طهران مشاورات إعادة إحياء الاتفاق النووي

بدأ منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم السبت، في العاصمة الإيرانية طهران، مشاورات لبحث إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استقبل، صباح اليوم، المسؤول الأوروبي، في مبنى الوزارة.

استقبال حسین امیرعبداللهیان از #جوزف_بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تهران pic.twitter.com/UbLEQAHoRE — خبرآنلاين (@khabaronlinee) June 25, 2022

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قال، أمس الجمعة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات الجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها المحادثات النووية.

وتأتي زيارة بوريل ”المفاجئة“ في وقت توقفت فيه المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، في منتصف آذار/مارس الماضي، دون تحديد موعد لاستئناف تلك المفاوضات.

وطلبت الحكومة الفرنسية من إيران استغلال زيارة جوزيب بوريل، إلى طهران للتوصل إلى اتفاق نووي.

ويمكن أن تكون زيارة بوريل، وهي الأولى له إلى طهران، منذ شباط/فبراير 2020، عاملًا رئيسًا في إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان قبل وصول بوريل: ”نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه الاتفاقية، وحث إيران على استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية لوضع اللمسات الأخيرة عليها بينما لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي“.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء ”إيرنا“ التي تديرها الدولة عن المتحدث باسم بوريل بيتر ستانو قوله إن زيارة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإيران ”تتماشى مع الجهود الجارية لإعادة الاتفاق النووي إلى التنفيذ الكامل“.

وشدد وزير الخارجية الإيراني مؤخرًا على أن بلاده ”جادة“ في التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يدفع لرفع العقوبات عن طهران.

وتصاعدت التوترات بشأن برنامج إيران النووي مع تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي، وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا حاسمًا، في حزيران/ يونيو الجاري، يدعو إلى مزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعقب صدور هذا القرار قامت إيران بتعطيل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في آيار/مايو 2018، رفضت إيران تدريجيًا تنفيذ قيود هذا الاتفاق.

وفي سياق متصل، قال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص المعني بالمحادثات النووية مع إيران روبرت مالي، إن واشنطن ملتزمة بطريق ”الدبلوماسية الهادفة“ مع إيران.

وأضاف مالي: ”أشكر جوزيف بوريل وإنريكي على تعاونهما الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة، وبالتشاور مع شركائنا الأوروبيين، نظل ملتزمين بالدبلوماسية الهادفة“.

وتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارة أخيرة لطهران، كما تحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي عبر الهاتف مع حسين أمير عبد اللهيان.

وقال الجانب الصيني في المكالمة إنه يتعين على الولايات المتحدة ”قبول مسؤوليتها بصدق في مفاوضات الاتفاق النووي والاستجابة بشكل إيجابي للطلبات المعقولة من الجانب الإيراني“.