أمريكا تلغي حظر تأشيرات الإيرانيين المجبرين على الخدمة بالحرس الثوري

ألغت الولايات المتحدة، حظر سفر الإيرانيين الذين خدموا سابقًا في الحرس الثوري إلى أراضيها، بغض النظر عن تصنيف الحرس على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حسبما أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت.

ونص أمر صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، على أن ”الأفراد الذين يمكنهم إثبات أن أنشطتهم في منظمة مدرجة على أنها مجموعة إرهابية ليست طوعية ولا تشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة، سيتم قبولهم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة“.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قامت، في نيسان/أبريل 2019، بتصنيف الحرس الثوري والمؤسسات التابعة له ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.

ولم يسمِ ذلك القرار ”لمنتسبي الحرس بمن فيهم المجندون الذين خدموا في هذه القوة العسكرية، بدخول الولايات المتحدة“.

واعتبرت خطوة ترامب، هي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميًا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم السبت، أن ”الولايات المتحدة رفعت حظر إصدار التأشيرات للإيرانيين الذين قضوا خدمة التجنيد الإجباري في الحرس الثوري ما لم يعتبروا تهديدًا ضد الأمن القومي الأمريكي“.

ويمكن أن يؤثر هذا المبدأ التوجيهي على عملية التأشيرة لأولئك الذين حُرموا من تأشيرة الولايات المتحدة بسبب خدمتهم في الحرس الثوري.

والتوجيه الذي نشر في صحيفة ”فيدرال ريجستر“ الرسمية، الخميس، لم يذكر اسم الحرس الثوري، المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية.

ويضيف التوجيه، الذي وقعته حكومة الرئيس جو بايدن، أن ”إصدار التأشيرات لهؤلاء الأفراد لا تتم إعاقته بعد ”جميع التحقيقات“ في الخلفية والتحقيقات الأمنية الكاملة“.

ولا يذكر الأمر الجديد الصادر عن الحكومة الأمريكية اسم الحرس الثوري، لكنه يرفع حظر السفر عن الأفراد الذين خدموا في الحرس الثوري.

وكان علي رضا قرباني، المطرب الإيراني الشهير، من بين الذين لم يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة، في أبريل/نيسان الماضي، بسبب ”التجنيد الإجباري في الحرس الثوري الإيراني“.

وبعد تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في أمريكا، ردت طهران على هذه الخطوة، حيث صنف مجلس الأمن الأعلى في إيران القوات المسلحة الأمريكية ”منظمة إرهابية“.

والحرس الثوري مؤسسة عسكرية تأخذ أوامرها من المرشد الأعلى علي خامنئي، ولها العديد من الفرق والألوية العسكرية، ويعد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس.