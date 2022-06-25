الصين: طائرة أمريكية بمضيق تايوان عرّضت السلام للخطر

قال الجيش الصيني اليوم السبت إن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان في الآونة الأخيرة تسبب في اضطراب الوضع الإقليمي وتعريض السلام والاستقرار للخطر.

وقال الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان إن الصين تعترض بشدة على تصرفات الولايات المتحدة وأن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى.

وتزايدت في الآونة الأخيرة مخاوف تايوان من غزو صيني محتمل، زاد من احتمالاته الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية إن الولايات المتحدة تقوم بإعداد تايوان لغزو صيني، بدون معرفة عما إذا كان الغزو سيتم، وفي غياب التزام واضح بالدفاع عنها.

ورأت المجلة في تقرير أن الغزو الروسي لأوكرانيا يجب أن يكون ”جرس إنذار لكل من الولايات المتحدة وتايوان“، مشيرة إلى أنه على عكس أوكرانيا، فإن تايوان ليست دولة معترف بها على نطاق واسع، وليس لها مقعد في الأمم المتحدة وسفارة في واشنطن.

ولفتت إلى أنه في الوقت الحالي، تعتبر العلاقات الدبلوماسية لتايوان مع الولايات المتحدة ”غير رسمية“، وليس من الواضح كيف سيكون رد فعل البيت الأبيض إذا هاجمت الصين تايوان، رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدت مرارًا أن التزاماتها تجاه تايوان ”صلبة للغاية“، دون تحديد ما يعنيه ذلك.

ونبهت ”ناشيونال إنترست“ إلى تصريحات أخيرة لبايدن، قال فيها إن الولايات المتحدة يمكنها الدفاع عسكريًا عن تايوان أثناء الطوارئ، لكن وزارة الخارجية تراجعت عن ذلك، مضيفة أن البيت الأبيض صرح أكثر من مرة أن سياسته تجاه تايوان لم تتغير، وأن الغموض الاستراتيجي تجاه تايوان لا يزال قائمًا.

واعتبرت المجلة أنه مع تزايد ”صور التهديد العالمي“، من الأفضل للولايات المتحدة وتايوان العمل معًا بشكل أوثق ”لردع هجوم صيني، وإذا لزم الأمر، هزيمته“.

وحذرت أنه في غياب سياسة أمريكية تتسم بالوضوح الاستراتيجي والالتزام بالدفاع عن تايوان، سيكافح كلا البلدين لتطوير ميكانيكية تقسيم المهام لمواجهة الغزو، مشددة على أنه يمكن للبلدين أيضًا البدء في التجهيز المسبق للمعدات العسكرية الأمريكية للمساعدة في تعزيز الاستعداد في أسرع وقت ممكن.

وقالت ”ناشيونال إنترست“ إنه ”بشكل عام، يجب على تايوان أن تستعد لجميع أنواع السيناريوهات الدفاعية واحتمالات الإبادة، وأن تنشر القدرات التي تدعم هذه المهام، ويبدو أن الولايات المتحدة تجهز تايوان للاستعداد للحرب دون توضيح ما إذا كانت الحرب على وشك الحدوث“.