هجوم مسلح يستهدف حانة للمثليين وسط أوسلو

استهدف هجوم مسلح حانة للمثليين وسط أوسلو بوقت مبكر من صباح السبت، ما تسبب بمقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الشرطة النرويجية مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة، ما يزيد من احتمال ارتفاع عدد القتلى نتيجة إطلاق النار الذي استهدف، ناديا ليليا خاصا بالمثليين.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر خدمات الطوارئ خارج حانة ”لندن“ للمثليين، في الساعة 1:15 صباح السبت بالتوقيت المحلي، وهي تقوم بعمليات الإخلاء والإسعاف.

وأفادت وسائل إعلام محلية بحسب ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الشرطة قبضت على مشتبه به في موقع الحادث.

وقالت إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، و تلقى 12 شخصا الإسعافات في موقع الحادث.

من جانبها، أفادت صحيفة ”ناشونال“ النرويجية، أن الحادث تسبب بحالة من الهلع في الحانة، ما تسبب بهروب جماعي وتدافع.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله إنه رأى شخصا يحمل حقيبة دخل الحانة وأخرج سلاحا وبدأ بإطلاق النار.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التحقق من صحتها، رجال الإسعاف وهم يقومون بمعالجة عدد من المصابين الذين كان بعضهم ملطخا بالدماء.

وبحسب ما تداولته تقارير محلية، فإن المتهم أطلق أكثر من 20 رصاصة في الحانة.

