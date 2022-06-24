شاكيد: فرص تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي معدومة

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، عضو الكنيست عن تحالف ”يمينا“، مساء الجمعة، إن فرص تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي معدومة، مشيرة إلى أن إسرائيل في طريقها للانتخابات.

جاء ذلك، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية، في أعقاب لقاء جمع شاكيد برئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم تحالف ”يمينا“ نفتالي بينيت، وهو اللقاء الأول بينهما منذ قرار الائتلاف الحكومي تقديم مشروع قانون لحل الكنيست.

وردًا على الأنباء التي تشير إلى إمكانية اعتزال بينيت الحياة السياسية، أشارت شاكيد، إلى ”أنه في حال عدم ترشح بينيت لقيادة تحالف يمينا بالانتخابات المقبلة؛ فإنها ستقود التحالف وتترشح لتلك الانتخابات“.

وفي سياق ذي صلة، قالت القناة العبرية، إن زعيم حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر، تلقى عرضًا من رئيس حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس بشأن انتخابات الكنيست المقبلة.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”غانتس عرض على ساعر الدخول معًا في قائمة واحدة خلال الانتخابات المقبلة للكنيست“، والتي من المتوقع أن تكون في الربع الأخير من العام الجاري.

ونقلت القناة العبرية، عن غانتس قوله إن ”ذلك لن يحدث قبل حل الكنيست“، الأمر الذي سيتم رسميًا في حال تمرير مشروع القانون الخاص بحل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.

والأربعاء الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته، على مشروع قانون يقضي بحله بالقراءة الأولى، حيث صوّت لصالح القانون 110 أعضاء من أصل 120، فيما لم يعترض أحد عليه.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي يجعل من القانون نافذًا، فيما يتوقع أن تُجرى الانتخابات الخامسة للكنيست، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أو بداية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين.

والإثنين الماضي، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نيته تشكيل حكومة وطنية موسعة برئاسة حزبه، فيما أكدت تقارير عبرية أن ”الليكود“ أجرى مشاورات مع أحزاب من الائتلاف الحكومي من أجل تشكيل حكومة داخل الكنيست الحالي.

الجدير ذكره، أنه وفقًا للاتفاق بين نفتالي بينيت وزعيم حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، فإنه بعد الموافقة على قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، سيتم التناوب وسيصبح لابيد رئيسًا للوزراء.

ويسعى بينيت ولابيد إلى حل الكنيست في أسرع وقت ممكن وذلك من أجل منع نتنياهو وحزب ”الليكود“ من تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي.