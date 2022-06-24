أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة اعتقلت عددا من الفتيات المراهقات لنزعهن الحجاب الإلزامي خلال تجمع رياضي في مدينة شيراز الجنوبية، بالإضافة إلى بعض الأفراد من منظمي المناسبة.

وذكرت وكالة ”إرنا“ الرسمية للأنباء نقلا عن رئيس شرطة شيراز فرج شجاعي أن عددا من الفتيات نزعن الحجاب في نهاية المناسبة الرياضية، بدون مراعاة للاعتبارات الدينية والقواعد القانونية.

السلطات الإيرانية تعتقل مراهقات نزعن الحجاب خلال تجمع رياضي في مدينة شيراز الجنوبية #إرم_نيوز #إيران #Iran pic.twitter.com/aCucaZXCAt — إرم نيوز (@EremNews) June 24, 2022

وأوضح شجاعي أنه ”بالتنسيق مع السلطة القضائية، تم تحديد عدد من المرتكبين والمسؤولين عن هذا التجمع واعتقالهم، الخميس“.

وكان مقطع فيديو للمناسبة التي نظمت تحت عنوان ”يوم التزلج على الألواح“ قد انتشر، الثلاثاء، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف شجاعي أن ”تنظيم أي تجمع رياضي أو غير رياضي مختلط بدون مراعاة للأعراف الدينية أو القانونية أمر محظور، وسيتم التعامل مع المنظمين وفق القانون“.

ونقلت ”إرنا“ عن لطف الله شيباني قائم مقام شيراز قوله إن المناسبة ”أقيمت بنية خرق القواعد والأعراف الاجتماعية والدينية والوطنية“.

وتلزم إيران النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة بموجب الشريعة الإسلامية المعمول بها منذ الثورة الإسلامية 1979.

لكن إيرانيات كثيرات اعتدن خلال العقدين الماضيين على تخطي الحدود الصارمة والسماح لحجابهن بالانزلاق إلى الخلف ليكشف مزيدا من شعر الرأس، خصوصا في طهران والمدن الكبرى الأخرى.

ويوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة ألقت القبض على 120 شخصا بسبب مزاعم بارتكاب ”أعمال إجرامية“، بينها شرب الكحول والرقص المختلط وخلع الحجاب، خلال حفل أقيم في غابة في شمال البلاد.

وبموجب القانون الإيراني، يُسمح فقط لغير المسلمين بشرب الكحول لأغراض دينية فقط، في حين يحظر الرقص مع الجنس الآخر.