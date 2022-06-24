الأمير تشارلز: دول الكومنولث حرة في التخلي عن تبعيتها للعرش البريطاني

قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إن العائلة الملكية لا تمانع بأن تقرر دول الكومنولث التابعة للعرش البريطاني عزل الملكة اليزابيث الثانية كرئيسة لها، والتحول للنظام الجمهوري.

وفي كلمة له خلال افتتاح قمة رؤساء الكومنولث في رواندا، أوضح أمير ويلز، وهو رئيس الكومنولث المستقبلي، أن العملية يمكن أن تحدث ”بهدوء ودون ضغينة“.

ونقلت صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، اليوم الجمعة، عن الأمير تشارلز قوله: ”يضم الكومنولث بداخله دولًا كانت لديها علاقات دستورية مع عائلتي، وبعضها لا يزال يفعل ذلك“.

وأضاف تشارلز: ”أريد أن أقول بوضوح كما قلت من قبل إن الترتيب الدستوري لكل عضو، سواء كان جمهوريًا أو ملكيًا، هو مجرد مسألة يقررها كل بلد عضو.. وأنا أرى أن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تتغير بهدوء ودون ضغينة“.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات تشارلز جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من دول الكاريبي بالفعل أنها قد تتخلى عن الملكية البريطانية وتنتخب رؤساء دولها.

وأضاف تشارلز الملك المستقبلي لبريطانيا: ”يجب ألا ننسى أبدًا الأشياء التي لا تتغير وهي الشراكة الوثيقة والقوية بين أعضاء الكومنولث، وقيمنا المشتركة وأهدافنا المشتركة، وربما الأهم من ذلك الروابط القوية والدائمة بين شعوب الكومنولث التي تقوينا جميعًا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشارلز سلط الضوء على أحد المبادئ الأساسية للدول الأعضاء، وهي أن جميعها تتمتع بنفس المكانة، قائلا: ”إن أسرة الكومنولث – وستظل كذلك – رابطة حرة لدول مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي.. نحن نلتقي ونتحدث على قدم المساواة، ونتشارك معرفتنا وخبرتنا من أجل تحسين جميع مواطني الكومنولث في العالم الأوسع“.

وتأتي كلمة تشارلز بعد أن اتخذت باربادوس في البحر الكاريبي الخطوة التاريخية المتمثلة في استبدال الملكة اليزابيث كرئيسة للدولة في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، وانتخاب أول رئيس لها خلال حفل حضره تشارلز.

وذكرت الصحيفة أن جولة ابن تشارلز الأمير وليام وزوجته كيت مدلتون الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي اثارت قضية انفصال دول أخرى عن الملكية البريطانية لصالح رؤساء دولهم، مشيرة إلى أن رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس أبلغ وليام أن بلاده قد تتبع باربادوس وتصبح جمهورية.

وأضافت أنه بعد أيام قليلة من مغادرة وليام وزوجته ”بيليز“، ذكرت تقارير محلية أن هنري تشارلز آشر، وزير الإصلاح الدستوري والسياسي في تلك الدولة، أعلن في البرلمان أنه ”ربما حان الوقت لبليز لاتخاذ الخطوة التالية في امتلاك استقلالنا“.

ولفتت الصحيفة إلى أن تشارلز أعرب في خطابه أيضًا عن حزنه على ممارسات العبودية من قبل المملكة المتحدة في السابق، لكنه لم يقدم أي اعتذار عن تورط العائلة المالكة في نقل وبيع الأشخاص من أجل الربح.

وتضم ”الكومنولث“ 54 دولة، بما فيها 15 دولة تتبع العرش البريطاني، وترأسها الملكة اليزابيث الثانية البالغة من العمر 96 عاما.