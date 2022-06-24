ماكرون: أثق تماما بقدرتي على التوصل لحلول وسط في البرلمان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه ”يثق تماما“ بقدرته على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان الذي فقد فيه أغلبيته المطلقة.

وتمتع ماكرون بسيطرة كاملة على البرلمان خلال فترة رئاسته الأولى التي بدأت عام 2017، لكن الناخبين الذين أعادوا انتخابه رئيسا في أبريل نيسان انتخبوا برلمانا لا تتوافر فيه الأغلبية لأي حزب، وذلك وسط غضب من التضخم المتزايد وما يعتبرونه لا مبالاة من الرئيس، الأمر الذي يعني أنه يتعين على ماكرون الآن أن يجد مؤيدين له بين خصومه السياسيين.

وفي خطاب بثه التلفزيون، سعى ماكرون في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى مد يده مرة أخرى إلى معارضيه السياسيين، طالبا منهم التفكير في الكيفية التي يصدر فيها البرلمان المفتت القوانين، إلا أن ماكرون أقر بأن الأزمة السياسية الحالية سيكون معناها العمل بطريقة مختلفة عن السابق.