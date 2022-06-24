الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية قتلت شيرين أبو عاقلة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 أيار/مايو بنيران القوات الإسرائيلية.

وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي بجنيف: ”جميع المعلومات التي جمعناها – بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني – تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية“.

وقالت شمدساني ”لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين بأي نشاط بالقرب من الصحافيين“.

وأضافت أن ”من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقا قضائيا“.

وكانت شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوبا عليها كلمة ”صحافة“ وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها.